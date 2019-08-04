إضراب آلاف العمال في قطر احتجاجا على سوء المعيشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف عن إضراب عمال في قطر؛ احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتدنية.

وتجمهر حشود من العمال وقطعوا أحد الطرق، في إشارة لبدء إضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها والرواتب الشحيحة في قطر.

وبدا من المقاطع المصورة أن المظاهرات جرت وقت الظهيرة، بينما كان العمال المحتجون يرتدون سترات العمل.

وقال أحد عمال البناء والتشييد الأجانب في قطر، وهو مصور الفيديو، متحدثا باللغة البنغالية، قائلا: "نحن الآن على أحد طرق الدوحة، وهؤلاء عمال وموظفون مضربون عن العمل".

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وأشار إلى أن هؤلاء العمال "يعملون هنا منذ ٢٠١٣ بكل جهد وإخلاص، ولم يتقاضوا رواتبهم منذ ٤ أشهر، ولم يحصلوا على إجازات".

وكشف عن الأوضاع المرتدية التي يعيش فيها العمال، مؤكدا أن "ماء الشرب لا يصلح للاستهلاك الآدمي"، وأن ممثلو حكومة قطر يحاولون التفاوض معهم"، مشيرا إلى أن العمال المضربين اعتصموا على الطريق.



