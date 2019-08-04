وثيقة السودان وهدية قطر للإرهابيين.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت، 3 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: جوازات السفر القطرية.. هدية "الحمدين"، ومطامع أردوغان.. تركيا تعد لعدوان عسكري شمالي سوريا، والتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان.

أما في الاقتصاد فتطالعون: بورصة قطر تواصل الهبوط وتفقد 2.9 مليار ريال من قيمتها السوقية، و3 اختلالات خطرة تضرب اقتصاد تركيا، وكوريا الجنوبية تتهم اليابان بتنفيذ «هجوم اقتصادي» ضدها.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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