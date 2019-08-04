مصر والأردن والعراق تبحث تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

بحث وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والعراق محمد الحكيم، ومصر سامح شكري، الأحد، في بغداد، تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب والمجالات التنموية والتجارية وفي مختلف القطاعات.

وأكد الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدوه في ختام الاجتماع، أهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في القاهرة بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال وزير الخارجية الأردني إن الجميع يقف خلف العراق في محاربة الإرهاب ودحره ولتكريس هذا النصر الكبير الذي حققه على الإرهاب.

وأضاف الصفدي، وفق بيان لـ"الخارجية الأردنية"، أن الاجتماع شهد الاتفاق على آليات للمضي قدما في حصاد نتائج إيجابية للتنسيق بين الدول الثلاث.





وأكد أن "المنطقة لا تحتاج أزمات جديدة نحتاج أن نعمل معا من أجل حل هذه الأزمات على الأسس التي تضمن الاستقرار والأمن والسلام الذي تستحقه دولنا وشعوبنا جميعا".

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وبشأن الأوضاع في منطقة الخليج العربي، شدد الصفدي على أن الأردن والعراق ومصر متفقة على أن "أمننا العربي واحد متماسك وأي تهديد لهذا الأمن هو تهديد لنا جميعا".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هذا اللقاء يأتي تلبية لتوجيه القيادة السياسية في الدول الثلاث، مبينا أنه بحث التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة والأزمات القائمة وضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق عدم التدخل في شؤون الدول العربية سواء من دول إقليمية أو من دول أخرى.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد الأهمية التي يوليها الأردن ومصر والعراق لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس/آذار 2019، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.





وقال البيان "إن الوزراء ناقشوا تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها".

وأكد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية.

وشدد البيان على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور إيجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.

وأشار إلى أن الوزراء استعرضوا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية وأكدوا ضرورة تفعيل الدور العربي والتنسيق في هذا الشأن.