بنغالي يشرح أسباب اعتصام عمال منشآت كأس العالم في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة قالوا إنها لمظاهرات عمال في قطر، احتجاجا على أوضاعهم.

وظهرت في الفيديو حشود كبيرة من العمال وهم يقطعون أحد الطرق، حيث قاموا بالإضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية، التي يعيشونها والرواتب الشحيحة في قطر.

وبدا من المقاطع المصورة أن المظاهرات جرت وقت الظهيرة، بينما كان العمال المحتجون يرتدون سترات العمل.

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وقال نشطاء على موقع تويتر إن الفيديو جرى تصويره يوم السبت الثالث من أغسطس، وإنه يتعلق بإضراب عمال يشتغلون في مشاريع إنشاء ملاعب كأس العالم الذي تستضيفه قطر عام 2022.

ويعد العمل في مجال الإنشاءات وقت الظهيرة من الأمور الخطيرة، التي تهدد سلامة العمال، وقد حظرت العديد من دول المنطقة العمل في هذا التوقيت.

وبالرغم من وعود الدوحة بتحسين ظروف العمال الوافدين، الذين يبنون ملاعب كأس العالم، فقد كشفت تقارير إعلامية دولية وتحقيقات لمنظمات حقوقية زيف هذه الوعود، ملقية الضوء على ظروف مروعة يعيشها العمال، تصل إلى حد وضعهم فيما يشبه السجون.