اجتماع لخفر السواحل الإيراني والقطري في طهران

عقد قائد قوات خفر السواحل الإيرانية اجتماعا مشتركا مع نظيره القطري في العاصمة طهران، بهدف "تطوير التعاون الميداني فضلا عن تعزيز علاقات حسن الجوار".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأحد، أن الاجتماع المشترك يعد الخامس عشر من نوعه بين البلدين في هذا الصدد.

وترأس وفد طهران في الاجتماع المشترك قائد قوات خفر السواحل الإيرانية العميد قاسم رضائي في حين كان على رأس وفد الدوحة المقدم عبدالعزيز المهندي الذي يتولي منصب مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطرية.

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واستعرض الطرفان، وفقا لإيرنا، تقييما لما وصفتها بإنجازات سابقة، إلى جانب التناقش حول أساليب جديدة للتعاون البحري والحدودي.

وأوضحت الوكالة الإيرانية الرسمية أن تلك الاجتماعات المشتركة مع الدول الجارة الجنوبية تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضافت (إيرنا) أن الاجتماعات نفسها من شأنها تأكيد الإرادة السياسية لجميع الأطراف إزاء خلق مناخ إيجابي من التعاون.

وتطرقت إلى عقد الاجتماع المشترك السادس بين قوات خفر السواحل الإماراتية والإيرانية بحضور المسؤولين المعنيين، 29 يوليو/ تموز المنصرم، بالعاصمة طهران بهدف بحث التعاون الحدودي بين البلدين.