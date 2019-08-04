ديمقراطيون يتهمون ترامب بتغذية "الإرهاب الأبيض"

ارتفعت أصوات الديمقراطيون، الأحد، في الولايات المتحدة مطالبة السلطات بالتعاطي بجدية مع التهديد الذي بات يمثله "الإرهاب الأبيض"، وسط اتهامات لدونالد ترامب بتغذيته عبر تصريحاته.

جاء ذلك بعد حادثتي إطلاق نار داميتين شهدتهما أمس السبت وولايتي تكساس وأوهايو وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وقال بيت بوتاجاج المرشح للانتخابات التمهيدية الديمقراطية، في تصريح الأحد: "بات واضحا أن الأرواح التي زهقت في شارلستون وسان دييغو وبيتسبرغ، وعلى الأرجح أيضا في إل باسو، هي من نتاج إرهاب قومي أبيض".

وأشار إلى هجمات استهدفت في السابق كنيسة للسود ومعبدين يهوديين، وأخيرا الاعتداء الذي استهدف مركزا تجاريا في إل باسو في ولاية تكساس.

وأطلق شاب أبيض في الـ21 من العمر قاد سيارته لمدة 9 ساعات من إحدى ضواحي مدينة دالاس ليرتكب مجزرة في ساعة ذروة داخل مركز تجاري في مدينة إل باسو الواقعة على الحدود مع المكسيك، ويشكل الناطقون بالإسبانية نحو 85% من سكانها.

وأطلق الشاب النار من بندقية هجومية وقتل 20 شخصا وأصاب 26 آخرين قبل أن يستسلم إلى الشرطة التي تشتبه بدوافع عنصرية دفعته للقيام بفعلته.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا للجاني يندد فيه بـ"الاجتياح اللاتيني لتكساس"، ويتطرق إلى المجزرة التي ارتكبها عنصري أبيض يؤمن بتفوق العرق الأبيض استهدفت مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي ما أدى إلى مقتل 51 شخصا.

وبعد 13 ساعة على مجزرة إل باسو، أطلق رجل أبيض النار في أحد أحياء مدينة دايتون في ولاية أوهايو على المارة مرديا 9 أشخاص في أقل من دقيقة.





وأعاد المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض بيت بوتاجاج، في تصريح لشبكة فوكس نيوز، ما حصل إلى "ضعف سياسات ضبط سوق السلاح من جهة، وإلى ارتفاع وتيرة إرهاب محلي تحركه نوازع قومية بيضاء من جهة ثانية".

وتابع بوتاجاج الذي يترأس بلدية مدينة ساوث بند في ولاية إنديانا: "لن نتمكن من حماية أمريكا من هذا الخطر ما لم نكن مستعدين لتسميته مباشرة"، مضيفا "على الحكومة أن تتوقف عن اعتبار ما حصل مجرد صدفة وأنه لا مجال للقيام بأي شيء لمنعه".

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ووصف الرئيس ترامب مجزرة إل باسو بـ"العمل الجبان" من دون أن يتطرق إلى الدوافع المحتملة للجاني.

في حين عمل رئيس بلدية المدينة الجمهوري على التقليل من خطورة الاعتداء ووصف الجاني بـ"الرجل المختل الشيطاني التوجه".

إلا أن هذا التفسير لا يرضي الكثيرين ولا حتى بعض الجمهوريين.

فقد غرد المسؤول الجمهوري في ولاية تكساس جورج ب. بوش، وهو شقيق الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قائلا: "إن مكافحة الإرهاب هي أصلا أولوية، لكنني أعتقد أنه بات من الواجب حاليا أن تتضمن أيضا الوقوف بحزم بوجه هذا الإرهاب الأبيض"، مضيفا "إنه تهديد فعلي علينا التنديد به والعمل على القضاء عليه".

وتفيد أرقام قدمها مركز الأبحاث "نيو أمريكا" أن أعمال العنف التي ارتكبها اليمين المتطرف أوقعت من الضحايا أكثر مما أوقعته الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

ويعتبر روبرت ماكنزي المسؤول في هذا المركز أن السلطات تأخرت في التحرك لمواجهته.

وكتب في مطلع السنة الحالية: "حتى في عهد الديمقراطي باراك أوباما تجاهلت أجهزة الاستخبارات مرارا تهديدات مصدرها اليمين المتطرف لأسباب سياسية".

لكن ما تغير منذ انتخاب دونالد ترامب عام 2016 هو نوعية النقاش العام.

فالرئيس بات يتكلم بشكل مفتوح عن "اجتياح" المهاجرين، ورفض أدانة تظاهرات اليمين المتطرف في شارلوتسفيل في أغسطس/آب 2017، ودعا أخيرا نوابا في المعارضة من الأقليات "إلى العودة لبلدانهم".

وذهبت إليزابيث وارن المرشحة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، الأحد، إلى حد القول إن "الرئيس يحض شخصيا على العنصرية وعلى تفوق العرق الأبيض".

في حين ذهب المرشح الديمقراطي الثالث بيتو أوروركي إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن دونالد ترامب "لا يحض على الخطابات العنصرية فحسب، بل يحض على العنف الذي يليها أيضا".

لكنه تابع قائلا: "هذا لا يأتي منه فحسب"، منددا أيضا بشبكة فوكس نيوز، وبالدعاية العنصرية التي تنتشر على الإنترنت، "وبتزايد نسبة التسامح مع العنصرية" لدى الأمريكيين.