سفير إسرائيلي درزي: تعرضت لـ"تمييز عنصري" بمطار بن جوريون

قال السفير الإسرائيلي رضا منصور في بنما إن حارسة أمن إسرائيلية أخضعته وأفراد عائلته لفحص عنصري ومهين في مدخل مطار "بن جوريون" الدولي، قرب تل أبيب.

منصور، وهو من الطائفة الدرزية، كشف عن تفاصيل الواقعة، التي حدثت مساء الخميس، في تدوينة له على حسابه في "فيسبوك".

وكتب منصور "خلال الليل ، قلت لنفسي أثناء وجودي على متن الطائرة: اذهب إلى الجحيم يا مطار بن جوريون. 30 عامًا من الإذلال ولم تكتف. في الماضي كان يتم ضربنا في الصالة، واليوم تم التقدم حد معاملتنا كمشتبه بهم عند نقطة التفتيش عند مدخل المطار".

وأشار منصور إلى أنه تعرض لمعاملة غير لائقة من قبل حارسة أمن إسرائيلية في مدخل المطار وأنها تحدثت إليه ولأبناء أسرته بصورة غير مهذبة يشوبها تمييز عنصري.

وكثيرا ما يشتكي المواطنون العرب من المعاملة المهينة لهم في المطار أثناء سفرهم إلى الخارج علما بأنه المخرج الجوي الوحيد.

وعادة ما يشاهد الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية المحتلة وهم يصطفون في صالة منزوية في المطار بانتظار التفتيش.

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ويمنع الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية من استخدام المطار إلا بعد استصدار تصاريح خاصة نادرا ما تصدرها السلطات الإسرائيلية لهم.

ولكن أن يتعرض دبلوماسي إسرائيلي للتفتيش فقط لأنه عربي فهذه كانت من الحوادث النادرة.

ولم تدلِ وزارة الخارجية الإسرائيلية حول ما حدث لأحد سفرائها ولكنها قالت إنها ستحقق في ملابساته.



وقالت في بيان إنها "سوف تدرس الحادث، بالتنسيق مع سلطة مطار إسرائيل والسفير المخضرم والمحترم رضا منصور".

أما المتحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية عوفر ليفلر فقال لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "حتى قبل بدء التحقيق وفقط من قراءة المدونة في فيسبوك، أستطيع أن أقول إنه لا يوجد شيء خاطئ في سلوك حارس الأمن".

ولكن زعيم حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي نيتسان عوروفيتش قال: "السفير منصور ليس وحيدا، لقد قسم نظام نتنياهو السكان إلى مواطنين درجة أولى ودرجة ثانية".

بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السفير لدى بنما رضا منصور حول الحادثة التي وقعت معه في مطار بن جوريون الدولي وعبر عن تقديره العميق لكيفية قيامه بتمثيل إسرائيل في بنما".