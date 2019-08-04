الان تتابع وزارة النفط العراقية: السفينة التي احتجزتها إيران في الخليج ليست عراقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن السفينة التي احتجزتها إيران في الخليج ليست عراقية كما زعمت.
وزعم الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها في الخليج هي سفينة عراقية، حسبما أوردت وكالة رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن “ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء كانت سفينة عراقية”.
وفي وقت سابق، نقل التلفزيون الرسمي عن رمضان زيراهي القيادي بالحرس الثوري قوله إن الناقلة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وتم احتجاز 7 بحارة من جنسيات مختلفة كانوا على متنها، دون توضيح جنسيات أي من البحارة المحتجزين.
وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، ردا على قيام قوات بريطانية بتوقيف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى مصفاة بانياس السورية الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ شهر مايو الماضي، شهدت المنطقة حوادث مقلقة كانت إيران طرفا بها في الغالب، حيث تعرضت سفن لهجمات واحتجزت ناقلات نفط وأطلقت النيران من طائرات مسيّرة، بينما بات على أصحاب ناقلات النفط قرب مضيق هرمز رفع إجراءات التأمين ضد مخاطر الاحتكاك العسكري.
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