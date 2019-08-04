تفاصيل دعوة الملك سلمان لمديرة شرطة نيوزيلندا لأداء فريضة الحج

أحمد أبوعقيل

وصلت مديرة شرطة أوكلاند في نيوزيلندا، نائلة حسن، إلى السعودية، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، لأداء فريضه الحج لهذا العام.

ونائلة حسن، هي مديرة الشرطة في أوكلاند المعروفة بكبرى مدن نيوزيلندا، حيث يقيم فيها أكثر من ربع سكان البلاد البالغين 5 ملايين. وقد فاجأت العالم حين كانت تلقي كلمة في تأبين ضحايا المجزرة، بالإعلان أنها مسلمة.

فى أعقاب الحادث الإرهابى الأخير الذى طال نيوزيلندا والذى راح ضحيتة أكثر من 50 شهيدا، بعد الاعتداء على مصلين بمسجدين فى نيوزلاندا وأثناء صلاة الجمعة، التفت نظر الكثيرين إلى نائلة حسن، رئيسة الشرطة النيوزلاندية، بعد إلقائها خطابا شهيرا تتحدث فيه عن الواقعة وتواسى أسر الضحايا.

وأكدت في مقطع فيديو أنها ولدت من أسرة مسلمة لأب باكستاني من لاهور، وأم إنجليزية.

وقتها تفاجئ البعض أنها مسلمة، بل وزعم البعض أنها أعلنت إسلامها بعد الواقعة واثناء الخطاب الذى بدأت فيه بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وبصفتها كشرطية صدمت من الحادث الذى راح ضحيته 50 شهيداً وعشرات المصابين.

وخلال زيارتها للسعودية لأداء مناسك الحج، أعربت مديرة شرطة نيوزلندا نائلة حسن، عن دهشتها مما رأته في مكة المكرمة خلال رحلتها مع الحجاج الذين استضافهم خادم الحرمين الشريفين من ذوى ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين في نيوزلندا.

وأوضحت "حسن" أن أنها ولدت مسلمة من أب باكستاني وأم انجليزية، وشعرت بالأسف والحزن الشديد لما تعرض له المسلمون في الهجوم الإرهابي الذي لم يشهد له المجتمع مثيل من قبل.

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وأشارت إلى فرحتها وذوي الضحايا الذين استضافهم خادم الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن الملك سلمان حقق لهم ما يحلم به كل مسلم من رؤية الكعبة والذهاب إلى مكة والمدينة.

وأضافت كان كل شيء مبهرا منذ وصولنا إلى أرض المملكة، بدءا من الاستقبال فى المطار، فى الحقيقة لم أجرب شيئا كهذا فى حياتى، الغناء والورود والهدايا والأكل والشراب، أبدا فى حياتى لم أجرّب شيئا كهذا".

واختتمت "أشكر الملك سلمان لكرمه لقد كان حقا كريما بشكل لا يصدق".

كما وصل ذوو ضحايا الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، إلى السعودية لأداء فريضة الحج بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك في المملكة، مقطع فيديو أظهر وصول ذوي ضحايا الهجوم إلى السعودية.

وعلق المركز على الفيديو الذي نشره على موقع تويتر: "بفيض من المشاعر والعبرات.. ذوو شهداء ومصابين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا يعبرون عن امتنانهم للمملكة، لدى وصولهم ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج".