أكدت مصادر قناة "LBC" ان "التحقيقات في حادثة ​قبرشمون​ أظهرت أن مرافقي الوزير ​صالح الغريب​ بادروا ب​إطلاق النار​ باتجاه المباني، ورد عناصر من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" على سيارات الموكب، لذلك جاء الادعاء بحقهم بمواد اقسى من المواد التي طالت مرافقي الغريب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: مرافقو الغريب بادروا بإطلاق النار على المباني ورد عناصر التقدمي بالاطلاق على الموكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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