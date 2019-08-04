مكتب مشيخة العقل: تمت بايجابية معالجة موضوع استخدام الزي الديني لتصوير مسلسل تلفزيوني

أعلن مكتب الإعلام في مشيخة العقل و​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​ أن "موضوع الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر استخدام الزي الديني للنساء الموحدات، بهدف تصوير مسلسل تلفزيوني على محطة OTV، قد تمت معالجته بإيجابية تامة مع إدارة المحطة التي أبدت مشكورة الحرص الشديد على عدم وجود أي إساءة، وحذف الصور ذات الصلة التي أثارت اللغط الحاصل".

وشدد المكتب على "التمسك التام بحرية الإعلام، وضرورة أن يبقى الإنتاج الفني والثقافي الهادف في المستوى الراقي، بعيدا عن التعرض لأحد"، داعيا "متتبعي ومستخدمي مواقع التواصل إلى التوقف عن إثارة الموضوع أو التعليق والرد عليه، تحقيقا للهدف المتوخى خصوصا وأنه سلك طريق المعالجة الصحيحة الطبيعية".