أعلن مكتب الإعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز أن "موضوع الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر استخدام الزي الديني للنساء الموحدات، بهدف تصوير مسلسل تلفزيوني على محطة OTV، قد تمت معالجته بإيجابية تامة مع إدارة المحطة التي أبدت مشكورة الحرص الشديد على عدم وجود أي إساءة، وحذف الصور ذات الصلة التي أثارت اللغط الحاصل".
وشدد المكتب على "التمسك التام بحرية الإعلام، وضرورة أن يبقى الإنتاج الفني والثقافي الهادف في المستوى الراقي، بعيدا عن التعرض لأحد"، داعيا "متتبعي ومستخدمي مواقع التواصل إلى التوقف عن إثارة الموضوع أو التعليق والرد عليه، تحقيقا للهدف المتوخى خصوصا وأنه سلك طريق المعالجة الصحيحة الطبيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مشيخة العقل: تمت بايجابية معالجة موضوع استخدام الزي الديني لتصوير مسلسل تلفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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