لفتت مصادر قناة الـ"MTV" إلى أن "المخلصين الجمركيين الذين كان قد أوقفهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر عن العمل، كانوا يعمدون على اختلاق شركات وهيمة لمساعدة التجار على خفض قيمة البضائع لدى ​الجمارك​"، مشيرةً إلى أن "ضاهر طالب المركز الآلي التابع للمجلس الاعلى للجمارك بانشاء نظام معلوماتي لضبط الشركات ولكن لا جواب وهذا الوضع دفع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود إلى تقديم اخبار لدى ​النيابة العامة​ الاستئنافية التي استمعت إلى ضاهر ودونت المعلومات التي لديه".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: المخلصون الجمركيون الذين أوقفهم ضاهر عمدوا على إخراج بضائع مستوردة لشركات وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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