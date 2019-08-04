درغام: "التيار الوطني الحر" أعطى الفرصة لكل مناضل أن يصل لهدفه

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في حديث تلفزيوني إلى أن "​التيار الوطني الحر​" أعطى الفرصة لكل مناضل أن يصل لهدفه ورأينا شباب 7 آب أين هم الآن فمنهم أصدقاءنا في تكتل "لبنان القوي" وفي ​مجلس الوزراء​ وهم القدوة لشباب "التيار الوطني الحر"، مشيراً إلى أن "بيت "التيار الوطني الحر" الذي سيقوم ببنائه سيتم بنائه من خلال تبرعات مناصري التيار وما نراه أن الايادي ​البيضاء​ كثيرة".

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