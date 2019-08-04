أسود: ردات فعل الفلسطينيين بشأن قرار وزير العمل غير مبررة وأنا مع كل قرار يطبق القانون

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في حديث تلفزيوني أن "ردات فعل ​الفلسطينيين​ بشأن قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ بحق ​العمال​ الفلسطينيين غير مبررة ولا تعطيهم الحجة للنزول إلى الطرقات وأنا مع كل قرار يطبق القانون".

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