لفتت مصادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لقناة الـ"OTV" إلى أن "بري لا يزال مصرا على ثلاثة مسارات على قطار حلحلة حادثة ​قبرشمون​ أن يسلكها، مسار أمني ومسار قضائي ومسار سياسي"، مشيرةً إلى أن "بري أمل بأن تسلك المبادرة ​الجديدة​ طريقا يوصل إلى بر الامان".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: بري أمل بأن تسلك المبادرة الجديدة لحل قضية قبرشمون طريقا يوصل لبر الامان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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