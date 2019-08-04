حرب: لا اظن أن حادثة قبرشمون كانت محاولة اغتيال لان الظروف لا تقول ذلك

أوضح النائب بطرس حرب أن "صاحب الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء ولكن في بعض الحالات الاسثنائية يحق لرئيس الجمهورية الطلب لدعوة لجلسة ولا يمكن أن يقوم بالدعوة لوحده إلا بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القول ان حادثة قبرشمون أنه لها علاقة بالامن القومي قبل الانتهاء من التحقيقات".
وفي حديث تلفزيوني، اكد حرب انه "لا يمكن وصف حادثة قبرشمون بمحاولة اغتيال قبل الانتهاء من التحقيقات نهائيا ولكن لا اظن انها كذلك لان الظروف لا تقول ذلك"، معتبراً أن "وصول بعض الجهات السياسية إلى القول أن لا ثقة بالمحكمة العسكرية او المجلس العدلي فهناك أمر خطير".
ولفت إلى أن "المحاكم اللبنانية يجب ان تنال ثقة الجميع ولكن الممارسات التي تجري تؤدي إلى انخافض الثقة وهناك قضاة ممتازين في لبنان ولكن هناك قضاة غير جيدين ويجب أن يتم "تطييرهم".
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