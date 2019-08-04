حركة "النجباء": نراقب القواعد الأميركية في العراق

أكد المتحدث باسم حركة "النجباء"، نصر الشمري، أن "الحركة تراقب جميع القواعد الأميركية في العراق، والتي يصل تعدادها إلى 11 قاعدة عسكرية في مختلف أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أن "هناك نشاطا ملحوظا تمارسه القواعد الأميركية ولدينا صور تثبت تورط الأميركيين في تزويد داعش بالسلاح".
ولفت إلى أن "الحركة تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة البوكمال وعلى طول الشريط الحدودي مع سوريا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لديها 11 قاعدة رسمية على الأراضي العراقية وبلغ تواجدها العسكري في العراق لحد الآن 11 ألف عنصر، القاعدة العسكرية الأميركية الأكثر تجهيزا هي تلك الموجودة في إقليم كردستان العراق وهي قاعدة للقوات البرية وأيضا مدرج للطيران العسكري، وتعتبر القاعدة الأكثر أمانا في العراق".
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