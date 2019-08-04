حركة "النجباء": نراقب القواعد الأميركية في العراق

أكد المتحدث باسم حركة "النجباء"، نصر الشمري، أن "الحركة تراقب جميع القواعد الأميركية في ​العراق​، والتي يصل تعدادها إلى 11 قاعدة عسكرية في مختلف أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أن "هناك نشاطا ملحوظا تمارسه القواعد الأميركية ولدينا صور تثبت تورط الأميركيين في تزويد داعش ب​السلاح​".

ولفت إلى أن "الحركة تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة ​البوكمال​ وعلى طول الشريط الحدودي مع ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ لديها 11 قاعدة رسمية على الأراضي العراقية وبلغ تواجدها العسكري في العراق لحد الآن 11 ألف عنصر، ​القاعدة​ العسكرية الأميركية الأكثر تجهيزا هي تلك الموجودة في ​إقليم كردستان​ العراق وهي قاعدة للقوات البرية وأيضا مدرج للطيران العسكري، وتعتبر القاعدة الأكثر أمانا في العراق".