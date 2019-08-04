الحكومة الإيرانية: البيت الأبيض دعا ظريف للقاء ترامب

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن "البيت الأبيض دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للأمم المتحدة الشهر المقبل".
وتساءل ربيعي "هل من الممكن أن تدعي أي حكومة باستمرار أنها منفتحة للتفاوض ثم تفرض عقوبات على وزير خارجية الدولة ذاتها التي تدعوها إلى المحادثات؟"، "يدعونه (ظريف) لإجراء محادثات في اجتماع مع عضو مجلس الشيوخ ثم يفرضون عليه عقوبات؟".
وأشار الى أنه "يجب أن تعلم أميركا أنه في رأي حكومة إيران فإن ظريف هو رئيس السياسة الخارجية الإيرانية، ورئيس الدبلوماسية العامة، ورئيس الدبلوماسية الأمنية، وأن جميع المسارات الدبلوماسية يجب أن تمر به".
وأكد ربيعي دعوة ظريف للقاء ترامب في البيت الأبيض، عندما سأله الصحفيون في العاصمة الإيرانية طهران عما نشرته مجلة أميركية حول تلك الدعوة.
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