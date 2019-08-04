هزة أرضية تضرب الكويت

أفادت وسائل اعلامية كويتية بأنه "تعرضت دولة ​الكويت​ مساء اليوم إلى ​هزة أرضية​"، مشيرةً الى أن "سكان بعض المناطق في الكويت شعروا بهذه الهزة".

وأشارت صحيفة "​القبس​" الكويتية بأنه "شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة العديد من الهزات والزلازل التي ضربت الدول المجاورة لاسيما ​إيران​ و​العراق​".

وأفادت جماعة الخط الأخضر البيئية بأن "زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال ايران".