الخارجية التركية ترحب بتوقيع السودانيين وثيقة الإعلان الدستوري

رحبت وزارة الخارجية التركية بـ"توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري التي ستطلق إدارة انتقالية مشتركة في البلاد"، معربةً عن تمنياتها للسودان بـ"تحقيق الاستقرار بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة مدنية شاملة تلبي مطالب الشعب في المرحلة المقبلة".
وفي 25 تموز الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.
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