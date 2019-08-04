الخارجية التركية ترحب بتوقيع السودانيين وثيقة الإعلان الدستوري

رحبت ​وزارة الخارجية التركية​ بـ"توقيع ​المجلس العسكري​ الانتقالي و​قوى إعلان الحرية والتغيير​ في ​السودان​ وثيقة الإعلان الدستوري التي ستطلق إدارة انتقالية مشتركة في البلاد"، معربةً عن تمنياتها للسودان بـ"تحقيق الاستقرار بأسرع وقت ممكن وتشكيل ​حكومة​ مدنية شاملة تلبي مطالب الشعب في المرحلة المقبلة".

وفي 25 تموز الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.