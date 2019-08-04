وزارة النفط العراقية تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة ​النفط​ العراقية علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى ​السلطات الإيرانية​، بتهمة تهريب ​الوقود​. وأكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن "الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالميا". وأشار الى أن "الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة"، لافتاً الى أن "هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل معها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية".

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