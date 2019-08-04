الدفاع الروسية: إخماد حرائق الغابات في سيبيريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "طيران ​الجيش​ أخمد حرائق غابات فى مساحة كبيرة من الأراضي في إقليم إيركوتسك في ​سيبيريا​ منذ بداية الشهر الحالي. وأوضحت الوزارة أن "طائرات من طراز "إيليوشن إيل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" نفذت عشرات الطلعات وأسقطت آلاف الأطنان من الماء على الغابات التى اجتاحتها النيران"، مشيرة إلى أنه "تم إخماد النيران فى منطقة تقدر مساحتها بنحو 753 ألف هكتار".

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