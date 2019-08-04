الخارجية الإيرانية: متعاطفون مع الأميركيين في حادثي إطلاق النار بأوهايو وتكساس

أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ عن "أسف ​ايران​ لمقتل مواطنين أميركيين في حادثي ​إطلاق نار​ بولايتي ​أوهايو​ و​تكساس​ الأميركيتين، معربة عن تعاطفها مع الشعب الأميركي وعوائل ضحايا الهجومين"، مؤكداً "تعاطف إيران مع عائلات ضحايا الجريمة الفظيعة".

ويوم أمس السبت، وقع إطلاق نار في منطقة أوريغون بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، ونجم عن ذلك، مقتل عشرة أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 16 آخرون. وفي نفس اليوم، شهدت مدينة إل باسو الواقعة في ولاية تكساس الأميركية إطلاق نار داخل متجر "والمارت" بالمركز التجاري "سيلو فيستا"، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتم القبض على القاتل.

فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بعد ظهر اليوم عن "سقوط 7 جرحى نتيجة إطلاق نار في حديقة "داغلس" في شيكاغو"، مؤكدةً أنه "جاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو".