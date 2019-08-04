السفير الأميركي في بغداد: التحالف باق طالما بقيت الحاجة له

أكد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، أن "قوات أميركا في العراق جزء من التحالف الدولي، وأن بقاءه مستمر طالما بقيت الحاجة له، وأن قوات بلاده لا تملك نشاطا خارج طلب حكومة العراق"، مشيراً إلى أن "وجود القوات الأميركية في العراق جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، ودائما نسمع من القادة العراقيين ضرورة بقائنا لتقوية قدرات القوات الأمنية وضمان عدم عودة "داعش".
ولفت إلى "أنني أسمع دائما من القادة الأمنيين أن الحاجة للتحالف الدولي مستمرة، وسيبقى هذا التحالف طالما استمرت الحاجة له"، مشيراً إلى أنه "قبل خمسة أو ستة أشهر تسلمنا الكثير من الاستفسارات من مجلس الشيوخ الأميركي عندما كانت العلاقات متوترة بين بغداد وأربيل، ومنذ ذلك الوقت أنا سعيد لوجود جهود من الجهتين لسد الثغرات"، مؤكدا أن "التعاون من مصلحة الجميع".
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