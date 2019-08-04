ترامب: عمليات إطلاق النار في أميركا تنمّ عن مرض عقلي

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على حوادث القتل واطلاق النار في أميركا، مؤكداً أنه "لا مكان للكراهية في بلدنا"، مشيراً إلى أن "عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة يجب أن تتوقف"، معتبراً أن "عمليات إطلاق النار تنمّ عن مرض عقلي".
ويوم أمس السبت، وقع إطلاق نار في منطقة أوريغون بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، ونجم عن ذلك، مقتل عشرة أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 16 آخرون. وفي نفس اليوم، شهدت مدينة إل باسو الواقعة في ولاية تكساس الأميركية إطلاق نار داخل متجر "والمارت" بالمركز التجاري "سيلو فيستا"، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتم القبض على القاتل.
فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بعد ظهر اليوم عن "سقوط 7 جرحى نتيجة إطلاق نار في حديقة "داغلس" في شيكاغو"، مؤكدةً أنه "جاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو".
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