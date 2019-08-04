ترامب: عمليات إطلاق النار في أميركا تنمّ عن مرض عقلي

علق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على حوادث القتل واطلاق النار في ​أميركا​، مؤكداً أنه "لا مكان للكراهية في بلدنا"، مشيراً إلى أن "عمليات ​إطلاق النار​ في ​الولايات المتحدة​ يجب أن تتوقف"، معتبراً أن "عمليات إطلاق النار تنمّ عن مرض عقلي".

ويوم أمس السبت، وقع ​إطلاق نار​ في منطقة ​أوريغون​ بمدينة دايتون في ولاية ​أوهايو​، ونجم عن ذلك، مقتل عشرة أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 16 آخرون. وفي نفس اليوم، شهدت مدينة إل باسو الواقعة في ولاية ​تكساس​ الأميركية إطلاق نار داخل متجر "والمارت" بالمركز التجاري "سيلو فيستا"، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتم القبض على القاتل.

فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بعد ظهر اليوم عن "سقوط 7 جرحى نتيجة إطلاق نار في ​حديقة​ "داغلس" في ​شيكاغو​"، مؤكدةً أنه "جاء إطلاق النار من داخل ​سيارة​ سوداء من طراز "شيفروليه كامارو".