محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
اصطحبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الطفلة "هبة محمد رضا"، للتنزه بعد رحلة علاج إثر تعرضها للتعذيب من زوجة أبيها، بعد أن وعدتها بقضاء فسحة في مدينة رأس البر خلال زيارتها لها بالمستشفى التخصصي صباح اليوم الأحد.
وحرصت محافظ دمياط عقب الانتهاء من أعمالها على اصطحابها بسيارتها والتوجه إلى فندق اللسان ومدينة الألعاب الترفيهية لمساعدتها في الخروج من الحالة النفسية السيئة التي نتجت عن تعرضها للإيذاء الجسدي والنفسي.
وأكدت المحافظ مجددًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الواقعة، والتواصل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لرد حق الطفلة.
ولفتت إلى أنه جرى توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للطفلة والتأكد من وجود مكان مناسب تتلقى فيه الرعاية عقب خروجها من المستشفى خلال وقت قريب.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ دمياط تصطحب الطفلة ضحية تعذيب والدها وزوجته للتنزه برأس البر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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