شكرى يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شُكري على الموقف المصري الحريص على أمن واستقرار العراق الشقيق، والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيه واستقراره السياسي.

وثمن الوزير جهود الدولة العراقية في محاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي يُمثل تحدياً مُشتركاً أمام الدول الثلاث (مصر والعراق والأردن) وسائر دول المنطقة، بما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الدول لضمان تحقيقه.

جاء ذلك خلال اللقاءات المنفصلة التي عقدها الوزير ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد ببغداد، مع كل من الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، والدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكذا محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بحضور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق.

وتناولت اللقاءات سُبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي بين كل من مصر والعراق والأردن، فضلاً عن استعراض وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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وصَرّح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شُكري أعرب خلال تلك اللقاءات عن التقدير والشكر للجانب العراقي على الحرص على استضافة تلك الجولة الهامة من مسار التعاون والتنسيق الثلاثي.

وأكد شكرى على سعي مصر إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدان الثلاثة، واستطلاع المزيد من مجالات التعاون المُشترك بما يُحقق مصالح الشعوب الشقيقة.

كما تم إطلاع القيادات العراقية على نتائج المباحثات الموسعة التي عُقدت بين وزراء خارجية الدول الثلاث خلال وقت سابق من اليوم بمقر الخارجية العراقية، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ تكليفات القمة الثلاثية بين قادة كل من مصر والعراق والأردن في القاهرة في 24 مارس 2019.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاءات تضمنت استعراض وجهات النظر تجاه عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع الأخيرة في المنطقة، فضلاً عن مُستجدات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكذا سُبل تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة، على ضوء ما يُمثله مسار التعاون الثلاثي بين كل من مصر والعراق والأردن من لبنةٍ جديدةٍ في بنيان التضامن والتكامل العربي.