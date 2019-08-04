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اليمن يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع موسكو

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أكدت الحكومة اليمنية على أهمية استئناف نشاط اللجنة الروسيةـ اليمنية للتعاون الاقتصادي والتجاري، من أجل تطوير وتفعيل العلاقات في مختلف المجالات.

وأبدى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، خلال لقاء بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، عن "رغبة اليمن في

تعزيز العلاقات مع روسيا وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية، ودعوةالشركات الروسية للمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، والاستثمار في مجالات النفط والغاز والاتصالات والثروة الزراعية والسمكية"، حسب وكالة "سبا" اليمنية.


كما أشارت الوكالة إلى أن الجانبين

أكدا على ضرورة تبادل الزيارات لاستئناف نشاط اللجنة الروسيةـ اليمنية، في القريب العاجل.

ورحب السفير ديدوشكين بمبادرة اليمن لإعادة تفعيل اللجنة الحكومية الروسية - اليمنية للتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا استعداد روسيا تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لدعم مسارات السلام والاستقرار في اليمن لتجاوز التحديات الراهنة، وحرص روسيا على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع اليمن.

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