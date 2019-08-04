حركة "النجباء": نراقب القواعد الأمريكية في العراق

قال نصر الشمري المتحدث باسم حركة "النجباء"، أن الحركة تراقب جميع القواعد الأمريكية في العراق، والتي يصل تعدادها إلى 11 قاعدة عسكرية في مختلف أنحاء البلاد.

ولفت الشمري لدى لقائه مستشار القائد الأعلى للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي في طهران، إلى أن "هناك نشاطا ملحوظا تمارسه القواعد الأمريكية.. لدينا صور تثبت تورط الأمريكيين في تزويد داعش بالسلاح".

وقال، إن "الحركة تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة البوكمال وعلى طول الشريط الحدودي مع سوريا".

وتابع، أن "الولايات المتحدة لديها 11 قاعدة رسمية على الأراضي العراقية وبلغ تواجدها العسكري في العراق لحد الآن 11 ألف عنصر".. "القاعدة العسكرية الأمريكية الأكثر تجهيزا هي تلك الموجودة في إقليم كردستان العراق وهي قاعدة للقوات البرية وأيضا مدرج

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للطيران العسكري، وتعتبر القاعدة الأكثر أمانا في العراق".

من جهته، شدد اللواء رحيم صفوي، على أن "إيران والعراق يكملان بعضهما البعض، وأن الدفاع عن إيران هو في الوقت ذاته دفاع عن العراق".

وأضاف، أن "الدفاع عن بغداد أشبه بالدفاع عن طهران.. وأن مصيرنا واحد.. وأن انتصار العراقيين هو انتصار لنا جميعًا".

وتابع محذرًا، أن "الصهاينة يخشون من توطيد العلاقات بين بلدينا.. الأمر ذاته كما حصل عندما سعوا إلى محاولة زرع الفرقة بين العراقيين العرب والأكراد".