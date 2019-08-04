إسرائيل: مشروع لصنع "دبابة المستقبل" المسيرة ذاتيًّا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقنيات "حديثة جدًّا" يجري العمل عليها لتزويد دباباته بها لإنتاج "دبابة المستقبل" قد تصل لاحقا إلى مستوى يتيح تشغيلها من دون جنود داخلها.
وقدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "كرمل" تتنافس على تنفيذه ثلاث شركات لاختيار إحداها لتنفيذه والحصول على دبابة "فريدة" يتضمن تصميمها الداخلي شاشات كبيرة تعمل باللمس وتمتاز برؤيةخارجية تصل إلى 360 درجة.
وطلب من الشركات الإسرائيلية الثلاث (إسرائيل لصناعات الفضاء، وإلبيت سيستمز، ورفاييل ديفنس سيستمز) تقديم عروضها لاختيار الأفضل بينها وتكليف الشركة المختارة بتصنيع الأجهزة الداخلية لدبابة المستقبل.
والهدف من هذا المشروع الذي أطلق قبل ثلاث سنوات هو تطوير نظام تشغيلي وتصنيع أجهزة استشعار يمكنتركيبها في الدبابات الحالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فقد نجحت الشركات الثلاث في تقليص عدد الجنود اللازمين لتشغيل الدبابة إلى اثنين، مع خيار القيادة الذاتية للمركبة وتحديد الأهداف بمساعدة أجهزة الاستشعار والكاميرات إلى جانب الذكاء الصناعي وغيرها من الميزات.
وقدمت الشركات الثلاث نماذج دبابات مزودة بالتقنيات الحديثة، حيث كان من بين الخيارات المطروحة لتطوير المركبة استخدام جهاز تحكم بألعاب الفيديو "إكس بوكس".
ومرت نماذج الشركات الثلاث بسلسلة من الاختبارات التي تقول الوزارة إنها نجحت.
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