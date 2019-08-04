كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار ليلة الأحد، عن هوية المهاجم، وأكدت أن شقيقته بين ضحايا الاعتداء.
وقالت الشرطة، إن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيدبيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، رجل أبيض يدعى "كونور بيتس"، وعمره 24 سنة، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون.
وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصرها كان مرتديا سترة مضادة للرصاص.
وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميغان بيتس البالغة 22 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم أوهايو رجل أبيض وشقيقته بين ضحاياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.