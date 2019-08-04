إجلاء 300 شخص من مخيمات الأطفال في جنوب روسيا بسبب تدهور الطقس

أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية، بأنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من مخيمين لاستجمام الأطفال في منطقة سلافيانسك بإقليم كراسنودار في جنوب روسيا.
وقالت الوزارة، إن قرار الإجلاء، جاء عقب تحذيرات بحدوث حالاتطوارئ، بعد تدهور الأحوال الجوية وتشكل أعاصير في البحر الأسود.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "تم اتخاذ تدابير وقائية، تضمنت إجلاء الموجودين في مخيم "روفيسنيك"ومخيم "ليبياجي بيرك": 160 طفلا، و54 شخصا بالغا".
ونقل موقع Yuga.ru، عن الخدمة الصحفية لمكتب عمدة مدينة سوتشي، أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية في المنتجع منذ صباح اليوم، ويترافق ذلك مع رياح عاتية قوية تصل سرعتها إلى 12-17 م / ث.
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