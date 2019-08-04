كاتب بريطاني: أردوغان إلى طريق سياسي مسدود

شادي صلاح الدين (لندن)

حذر كاتب بريطاني، من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يسير وحده إلى طريق الخراب والتدمير، متسائلاً في نفس الوقت، هل سيأخذ بلاده معه في نفس هذا الطريق؟ لافتاً إلى أن أردوغان أصبح في أزمة مع الجميع من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجيرانه العرب، بل وربما تنضم إليهم روسيا أيضاً.

وقال الكاتب «سايمون تيسدال»، في مقالته في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه بالنسبة إلى «الرجل القوي» الشهير، يبدو رجب طيب أردوغان متوتراً بشكل غير عادي في هذه الأيام، وألقى خطاباً مخادعاً، بمناسبة الذكرى الثالثة لانقلاب عسكري فاشل، لا يمكن أن يخفي إحساسه بانعدام الأمن، ويقول إنه يستخدم صلاحياته الشاملة كرئيس تنفيذي لبناء «تركيا جديدة»، ولكن يبدو أن العجائز من الأتراك الذين يعتمد عليهم أصبحوا لا يثقون فيه.

وقال الكاتب: لا يزال أردوغان مقتنعاً بأن أعداءه يحاولون القضاء عليه، ومثله مثل جميع الحكام الطغاة، يربط بين مصيره الشخصي ومصير الدولة، وأحدث مثال حول هذه الدراما المتمحورة حول الذات هم «الحلفاء الأميركيون والأوروبيون» الذين يسعون، كما يقول، إلى إخضاعه والأمة التركية الناشئة بفخر، لكن الحرية مفهوم غير واضح في تركيا التي يحكمها أردوغان، حيث تم سجن عشرات الآلاف من المتآمرين المفترضين، في انتظار المحاكمة منذ عام 2016، وتم تعليق أو فصل أكثر من 100 ألف شخص في القطاع العام، وعمليات تطهير واسعة سبقت ذكرى الانقلاب، حيث اتهم أكثر من 200 من الأفراد العسكريين والمدنيين بالخيانة.وأضاف: لا تزال تركيا في حالة ركود بعد أزمة العملة المأساوية التي وقعت العام الماضي، وسط مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة وشيكة، والبطالة والتضخم مرتفعة والأعمال التجارية بطيئة، وكانت إقالة أردوغان مؤخراً لمحافظ البنك المركزي بمثابة علامة على أنه سيواصل استراتيجيته المشكوك فيها المتمثلة في تحفيز النمو بالاقتراض، ولأول مرة منذ سنوات، أصبحت قبضته السياسية مهددة، وعانى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من خسائر الانتخابات المحلية في خمس من أكبر ست مدن في مارس، لقد تعرض للإهانة مرة أخرى الشهر الماضي في الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول، كما أن احتكاره للسلطة يجعل من الصعب نقل المسؤولية تجاه الآخرين.

وأضاف الكاتب: يعتبر الشأن الخارجي كارثة أخرى، حيث دخل في صدام مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في غضون أيام قليلة، وفي قضية واشنطن، كان الخلاف حول قرار تركيا عضو الناتو بشراء نظام صواريخ أرض جو روسي، ويشير بعض المحللين إلى أن أردوغان أراد إظهار استقلال تركيا، بينما أكد آخرون أنه مصاب بجنون العظمة، وبحسب ما يقال إنه لا يزال يشتبه في أن واشنطن تدعم ضمناً الانقلاب الفاشل في 2016 وحماية زعيم هذا الانقلاب المزعوم المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.

وقال: شهدت علاقات أردوغان المتوترة دائماً مع الاتحاد الأوروبي، والتي توترت بسبب أزمة اللاجئين السوريين، تمزقاً متزامناً، بعد أن تجاهلت أنقرة التحذيرات القبرصية بعدم التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق البحر المتوسط التي تقول نيقوسيا إنها خاصة بها، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات.