«صومالي أفيرز»: قطر تعطل انتخابات جوبالاند لزعزعة استقـرار الصومال

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع «صومالي أفيرز»، أن حكومة قطر تدعم عبدالنصير سرار، أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية لولاية «جوبالاند» الصومالية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، من أجل افتعال أزمة في المنطقة.

وقال الموقع، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن سرار، وهو عضو سابق في مجموعة «رأس كامبوني»، التي طردت حركة الشباب الإرهابية من المنطقة، يتلقى الدعم المالي من الحكومة القطرية عبر فهد ياسين، نائب رئيس وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، ومراسل قناة الجزيرة القطرية السابق.ونقل الموقع عن المصادر قولها، إن السبب الرئيسي وراء تمويل قطر لسرار هو تعطيل الانتخابات، المقرر إجراؤها في ولاية «جوبالاند» هذا الشهر. وأضافت المصادر، أن الحكومة القطرية توفر الأموال لبعض وسائل الإعلام الكينية أيضاً، لنشر الدعاية حول انتخابات جوبالاند. وقال «صومالي أفيرز»، إن ما تقوم به قطر قد اتضح عندما نشرت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية مقالاً بعنوان «الحكماء، مؤامرة الزعيم السابق لرأس كامبوني لإنهاء سلطة مادوبي على جوبالاند»، ويُمكن تبين ذلك في الدعم المقدم لعبد النصير سرار.

ووفقاً للمصادر، حافظت قطر على علاقاتها مع سرار وفهد وجماعة الشباب الإرهابية، ودعت الأطراف الثلاثة إلى تعزيز نفوذهم لعرقلة انتخابات جوبالاند. وأضافت، أن هذه التحركات تهدف إلى تمكين سرار من الاستيلاء على بعض المناطق في مدينة كيسمايو.

وأشار إلى أنه، بالنظر إلى علاقاتها مع نائب رئيس الاستخبارات الصومالي، فهد ياسين، تواصل قطر مساعيها لزعزعة الاستقرار في الصومال، وذلك من خلال مساعدتها للجماعات الإرهابية في البلاد.