«انر سيتي بريس»: شقيق أمير قطر متهم في محاولة قتل أميركي

لندن (الاتحاد)

واصل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، انتهاكاتهم للقانون وإساءة معاملة موظفيهم، إلا أن ذلك لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انحدر الأمر إلى الضلوع في مؤامرات قتل وتهريب بشر، وهو ما فضحته وسائل الإعلام الأميركية والعالمية.

وذكر موقع «إنر سيتي بريس» -المتخصص في التقارير الصحفية حول الانتهاكات ضد المواطنين الأبرياء- أنه بعد قيام أفراد من العائلة الحاكمة القطرية ومكتبهم القانوني بالتستر على الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، من خلال دفع أموال ضخمة بموجب «قانون معايير العمل العادلة»، توصل الموقع إلى تفاصيل قضية أخرى تم رفعها في محكمة الضاحية الوسطى بولاية فلوريدا، تؤكد أن شقيق أمير قطر، «خالد» وهو نفسه مدير بنك قطر الوطني، اختطف مواطناً أميركياً، وتعاقد على ارتكاب جريمة قتل، تشمل على الأقل التلويح باستخدام سلاح ناري. وأكد الموقع، أن خالد بن حمد طلب اعتقال المواطن الأميركي، وحبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، لكن السفارة الأميركية تدخلت، (إضافةً إلى شخص يدعى بيتارد، يعمل لدى خالد في الدوحة منذ فترة) لمساعدة الأميركي، وإيصاله إلى بر الأمان ليغادر في نهاية المطاف قطر. وواصل الموقع، سرد تفاصيل الفضيحة الجنائية بأنه في السابع من يوليو عام 2018، علم المدعى عليه «خالد» أن المواطن الأميركي لم يعد في محل إقامته الشخصي، وبعد أن علم أن بيتارد قد ساعد في تأمين سلامة المواطن الأميركي، بدأ بالاتصال ببيتارد، وطالب المدعى عليه «خالد» والأفراد الذين يوجههم ويعملون تحت إمرته، بمن فيهم موظفو شركة «جيو ستراتيجيس ديفينس سولوشنس» الأمنية، والتي جاءت في عريضة الاتهام أيضاً، بجانب شركة خالد القابضة، أن يقوم بيتارد بإعادة المواطن الأميركي، وتقديم معلومات حول مكان تواجد المواطن الأميركي إلى شقيق أمير قطر، مهدداً بيتارد بأنه إذا لم يقم بذلك فإنه «سيدفع الثمن».

واستمرت تهديدات المدعى عليه خالد آل ثاني، وطلباته لبيتارد في التصعيد؛ حيث وصل الأمر إلى أنه هدده بأنه إذا لم يتعاون معه سيقتله، ويدفن جثته في الصحراء، ويقتل عائلة بيتارد! كما كشفت أوراق القضية، أنه في العاشر من يوليو عام 2018، احتجز بيتارد ضد إرادته من قبل المشكو ضده خالد، وأفراد عائلة المشكو ضده خالد، والموظفين الأمنيين القطريين في الشركتين سالفتي الذكر، وتعرض بيتارد للتهديد الجسدي، وسُرقت أو دمرت معدات عمله، وممتلكاته الشخصية، وأدويته، كما تم فصله من وظيفته لدى المدعى عليهم، واستخدم شقيق تميم مراراً وتكراراً سلاحاً نارياً «مسدساً» من طراز «جلوك 26»، خلال تهديداته لبيتارد «لإجباره على التوقيع على مستندات توظيف جديدة».