إندونيسيا: عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع أغرق عشرات الملايين في الظلام

عاد التيار الكهربائي إلى غالبية مناطق العاصمة الإندونيسية جاكرتا وجزيرة جاوة المكتظة، بعد انقطاع واسع النطاق، قالت شركة الكهرباء إنه ناجم عن أعطال في محطتي توليد.

وطاول انقطاع التيار الكهربائي عشرات ملايين الأشخاص، وأغرق مباني بكاملها في العاصمة جاكرتا التي يقطنها نحو ثلاثين مليون نسمة في الظلام، وفرض إغلاقاً مؤقتاً لنظام قطارات النقل السريع الجديد.

وتم إجلاء الركاب من كثير من العربات عندما انقطع التيار الكهربائي بحسب الشركة المشغلة للنظام، في حين تأثرت خطوط سكك حديد في ضاحية العاصمة أيضاً بالانقطاع.

وعادت التغذية بالتيار الكهربائي نحو الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (16:00 توقيت جرينيتش) في غالبية مناطق العاصمة، أي بعد نحو 12 ساعة من بدء الأعطال.

وسابقاً شهدت جاكرتا انقطاعاً في التيار الكهربائي، لكن مدة الانقطاع الأخير كانت طويلة على غير العادة.

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وقالت شركة الكهرباء إن الانقطاع سببه توقف توربين الغاز عن العمل في محطة رئيسية، وعطل أصاب منشأة أخرى.

وتقع المحطتان في الطرف الغربي من جاوة، الجزيرة الأكثر اكتظاظاً في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

ولم يشمل الانقطاع مستشفيات جاكرتا ومطار سوكارنو-هاتا الدولي لأن لديها مولّداتها الخاصة، بحسب مسؤولين.

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وتسبب الانقطاع باضطرابات في شبكة الهاتف النقال وفي أجهزة الصرف الآلي وأغرق مباني سكنية في الظلام.

كذلك تسبب بتوقف بعض إشارات السير، الأمر الذي فاقم الفوضى في حركة المرور.