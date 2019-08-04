الرئيسان المصري والفرنسي يبحثان هاتفياً الأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث تطورات الأزمة في ليبيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وأكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

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يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، شن في الرابع من أبريل الماضي هجوماً لتطهير طرابلس من الميليشيات الإرهابية.