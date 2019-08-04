الادعاء الأميركي سيطلب الإعدام لمنفذ هجوم تكساس

قال خايمي إسبارزا ممثل الادعاء العام في مقاطعة إل باسو بولاية تكساس الأميركية في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به في إطلاق النار الذي استهدف مركزاً للتسوق في المقاطعة أمس السبت، يواجه تهماً بالقتل العمد، مضيفاً: "سنطلب توقيع عقوبة الإعدام".

وذكر جون باش ممثل الادعاء في المقاطعة الواقعة غربي تكساس، أن وزارة العدل "تدرس بجدية" توجيه اتهامات جريمة كراهية اتحادية، واتهامات اتحادية متعلقة بالأسلحة النارية، والتي يترتب عليها الحكم بعقوبة الإعدام ضد المشتبه فيه (21 عاماً).

وأوضح باش أن وزارة العدل "تتعامل مع هذه (القضية) كقضية إرهاب محلي".

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وقال إن القضية ينطبق عليها على ما يبدو التعريف القانوني للإرهاب المحلي و "يبدو أن (الهجوم) مخطط له لتخويف السكان المدنيين، على أقل تقدير".

وأضاف: "سنفعل ما نفعله بالإرهابيين في هذه البلاد، وهو تحقيق العدالة الناجزة المؤكدة".

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