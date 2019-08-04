كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسى يخمد حرائق غابات فى سيبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طيران الجيش أخمد حرائق غابات فى مساحة كبيرة من الأراضى فى إقليم إيركوتسك فى سيبيريا منذ بداية الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد نقتله وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن طائرات من طراز "إيليوشن إيل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" نفذت عشرات الطلعات وأسقطت آلاف الأطنان من الماء على الغابات التى اجتاحتها النيران، مشيرة إلى أنه تم إخماد النيران فى منطقة تقدر مساحتها بنحو 753 ألف هكتار.