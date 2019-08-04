كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش التونسي: انتهاء العملية المسلحة بجبل عرباطة ومقتل إرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى حسام الدين الجبابلى، اليوم الأحد ، إن العملية المسلحة التى جرت الليلة الماضية بجبل عرباطة (ولاية قفصة) وأدت إلى القضاء على إرهابيين مسلحين إثنين، انتهت اليوم .

وأضاف الجبابلى ، فى تصريحات له اليوم ، أنه تم نقل جثتى المسلحين لعرضهما على الطب الشرعي، مشيرا إلى أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتى الإرهابيين الاثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.

وأوضح أنه تم حجز سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الاستباقية المشتركة، التى قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.

ونشرت وزارة الداخلية التونسية على صفحتها الرسمية صورا للأسلحة والذخيرة المحجوزة بعد هذه العملية.