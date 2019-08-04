كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يعلن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري في الخليج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسعود الفك، خبير الشئون الايرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى تقطة فى غاية الأهمية بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاة إيران، وهى أنها لا تريد أن تواجه إيران وحدها حتى تراعى القوانين الدولية التى تفرض ايضًا على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

وأضاف الفك مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على قناة الغد الاخبارية، أن أمريكا قررت أن تواجهة إيران بالمصلحة الدولية المشتركة وهي تتمثل في أن يستمر تدفق النفط والوقود عبر مضيق هرمز دون أن يتعرض الناقلات لأذي، أو الابتزاز أو التهديد أو المصادرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تريد أن تبعث رسالة إلى الدول الاوربية كلها وهي أن إيران تهدد مصالحها فى المنطقة ويجب التدخل من قبلهم.

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وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري في الخليج.

وخلال زيارته الحالية لسيدني برفقة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حث بومبيو أستراليا على المشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج.