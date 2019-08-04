سطايل تنتقد الحقاوي بسبب ارتفاع وفيات “دار الخير”: أنت لا تفعلين شيئا!

انتقدت سميرة سطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسبب ارتفاع عدد الوفيات في صفوف نزلاء المركب الاجتماعي بدار الخير، في تيط مليل، نواحي الدار البيضاء.
وعاتبت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، الوزيرة الحقاوي، بشكل واضح في تغريدة لها، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن إرتفاع عدد الوفيات في صفوف نزلاء “تيط مليل”، قائلة: “إن النزلاء يموتون بدار الخير ..وأنت لا تفعلين أي شيء”.
وأضافت سميرة سطايل، في التغريدة ذاتها، أن “الكل يرمي الكرة..”، موردة “لكن ثمة وزارة واحدة تحمل صفة “تضامن”، بشكل واضح “، في إشارة منها، إلى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي تترأسها بسيمة الحقاوي.
ويشار إلى أن بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، كانت قد صرحت في إحدى الجلسات الأسبوعية، في مجلس النواب، بداية شهر يونيو الماضي، بأنها ليست الوحيدة المسؤولة عن مركز “تيط مليل”، بل المراكز الاجتماعية ومن بينها “تيط مليل” و”عين عتيق” و 12 مركزا آخرا في المغرب، يتحملون مسؤوليتهم الولاة والعمال.
إلى ذلك، لا يفوت عدد من الحقوقين مناسبة إلا ويدقون ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي الذي يعيشه نزيلات ونزلاء المركب الإجتماعي “دار الخير” في تيط مليل.
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