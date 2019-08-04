رسميا.. برشلونة يتعاقد مع لاعب جديد

أيمن عنبر – صحفي متدرب

عزز فريق برشلونة الإسباني صفوفه بضم اللاعب “جونيور فيبرو” الذي ينشط في نفس الدوري مع فريق ريال بيتيس كظهير أيسر بعد إجتيازه الفحص التقني بنجاح.

واقتنع المدرب إرنستو فالفيردي وكذا الطاقم التقني للفريق الكتلوني بإمكانيات اللاعب، خاصة القامة الطويلة والسرعة وكذا الدقة في التمرير، مما يجعله من أكثر اللاعبين الواعدين على مستوى مركز الظهير الأيسر في كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وقد بلغت قيمة الصفقة 18 مليون يورو، مع شرط جزائي قيمته 200 مليون يورو.

ومن المترقب أن يتم تقديم اللاعب الإسباني للجماهير، اليوم الأحدـ، في مباراة التي تجمع الفريق بآرسنال الإنجليزي على أرضية ملعب “كامب نو” ضمن كأس جامبر الودية.