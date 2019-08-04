وسط استمرار المقاطعة.. وزارة التعليم تدعو طلبة الطب لاجتياز الامتحانات في شهر شتنبر

في الوقت الذي يستعد طلبة الطب والصيدلة للنزول مجددا للشارع في فاتح شهر شتنبر المقبل، وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وبالحث العلمي اليوم الأحد، دعوة للطلبة المقاطعين، لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية في الرابع من شهر شتنبر المقبل.

وقالت وزارة سعيد أمزازي، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، إنها تنهي إلى علم عموم طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أن امتحانات الدورة الاستدراكية ستجرى ابتداء من الرابع من شهر شتنبر المقبل، وإلى حدود نهاية ذات الشهر، وفق البرمجة الزمنية التي تم الإعلان عنها من طرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر مواقعها الإلكترونية وداخل مقراتها.

ودعت الوزارة الطلبة، للالتحاق بمؤسساتهم لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية وفق البرمجة المحددة، معتبرة أن الكليات اتخذت كامل الإجراءات اللازمة لتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات.

وتأتي دعوة الوزارة اليوم، بعد ثلاثة أيام من ندوة نظمها الطلبة، تشبثوا فيها بخيار مقاطعة الدروس والامتحانات إلى حين التوصل إلى اتفاق حكومي معهم يستجيب لملفهم المطلبي، بشكل يضمن تنفيذه، كما أعلنوا عزمهم إطلاق سلسلة دروس فيما بينهم، ابتداء من منتصف شهر غشت الجاري.