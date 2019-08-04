كارتيرون يدخل بالتشكيلة “المثالية” للرجاء أمام بيتيس الإسباني – صورة

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض، بعد قليل، مباراة بيتيس الإسباني الودية، والتي ستجمع بينهما على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادا للموسم المقبل.

وسيدخل كارتيرون، بالتشكيلة المثالية للفريق الأخضر، والتي تضم الركائز الأساسية التي دأب على الاعتماد عليها الموسم الماضي، بالإضافة إلى الأسماء الجديدة التي عززت صفوف الفريقن هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من محسن متولي، كوليبالي، وفابريس نغوما.

إليكم تشكيلة الفريق الأخضر لهذه المباراة: