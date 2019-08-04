- 1/2
- 2/2
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض، بعد قليل، مباراة بيتيس الإسباني الودية، والتي ستجمع بينهما على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادا للموسم المقبل.
وسيدخل كارتيرون، بالتشكيلة المثالية للفريق الأخضر، والتي تضم الركائز الأساسية التي دأب على الاعتماد عليها الموسم الماضي، بالإضافة إلى الأسماء الجديدة التي عززت صفوف الفريقن هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من محسن متولي، كوليبالي، وفابريس نغوما.
إليكم تشكيلة الفريق الأخضر لهذه المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يدخل بالتشكيلة “المثالية” للرجاء أمام بيتيس الإسباني – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.