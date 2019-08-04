باسم عباس ضيف حلقة اليوم من 'صوت الملاعب'

رياضة 2019-08-04 | 20:56 المصدر: 89 مشاهدة يحل نجم المنتخب الوطني السابق، باسم عباس، ضيفاً على برنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية. عباس سيتحدث عن الكثير من الاسرار والخبايا فيما يخص المنتخب الوطني واتحاد الكرة ونادي الطلبة وكل مايحدث على الشارع العراقي. "صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.



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