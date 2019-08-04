عضو بمجلس بغداد: إقالة قائد الشرطة من صلاحيات مجلس المحافظة

اكدت عضو مجلس محافظة بغداد جسومة الازيرجاوي، الاحد، ان إقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري من صلاحيات مجلس المحافظة وليس وزارة الدخلية، مشددة على ان مجلس بغداد مساندة لقرار وزير الداخلية ياسين الياسري بمحاسبة المقصرين بقضية هروب الموقوفين.
واضافت الازيرجاوي، أن "قرار إقالة قائد شرطة بغداد من صلاحيات مجلس محافظة بغداد بحسب القانون، اذ ان قرار الاقالة يجب ان يسبقه جلسة استجواب لمعرفة حيثيات القضية والتأكد من الجهة المقصرة"، مستدركة بالقول "وفي حال ثبت تقصير قائد شرطة بغداد فنحن مع قرار اقالته".
وتابعت عضو مجلس بغداد، أن "مجلس بغداد مساند لقرار وزير الداخلية بمحاسبة المقصرين".
يذكر أن وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر، امس السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.
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