عضو بمجلس بغداد: إقالة قائد الشرطة من صلاحيات مجلس المحافظة

وقالت الازيرجاوي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة قضية كبيرة جدا ومؤلمة"، مشيرة الى ان "مديرية مكافحة المخدرات هي المقصر الاكبر في هذه القضية".واضافت الازيرجاوي، أن "قرار إقالة قائد شرطة بغداد من صلاحيات مجلس محافظة بغداد بحسب القانون، اذ ان قرار الاقالة يجب ان يسبقه جلسة استجواب لمعرفة حيثيات القضية والتأكد من الجهة المقصرة"، مستدركة بالقول "وفي حال ثبت تقصير قائد شرطة بغداد فنحن مع قرار اقالته".

وتابعت عضو مجلس بغداد، أن "مجلس بغداد مساند لقرار وزير الداخلية بمحاسبة المقصرين".

يذكر أن وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر، امس السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

