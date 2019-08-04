البحرين تهزم الاردن بهدف نظيف في غرب آسيا

رياضة 2019-08-04 | 20:24 1,797 مشاهدة تغلب المنتخب البحريني على نظيره الاردني 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب "فرانسوا حريري" ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا. ويدين الاحمر البحريني بفوزه الى اللاعب اسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 68 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بهدف دون رد. وتصدر المنتخب البحريني، المجموعة الثانية مؤقتاً، برصيد ثلاث نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة السعودية والكويت مساء اليوم. المحرر: محمد خليل

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