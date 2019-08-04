الحكمة تعد تقريراً يرد على تقرير انجازات الحكومة في ستة اشهر

كشف تيار الحكمة، الأحد، عن إعداد تقرير يرد على تقرير إنجازات الحكومية في ستة أشهر.
وقال مصدر بالحكمة في حديث لـ الخليج 365، إن "نسب الانجاز الواردة في التقرير الحكومي نصف السنوي البالغة 79 % غير دقيقة وتشوبها مغالطات وتناقضات كثيرة", مؤكداً ان "كتلة الحكمة ستعلن بالارقام نسب الانجاز الحقيقية".
وأضاف أن "لجانا مختصة عكفت خلال الاسابيع الماضية على دراسة التقرير الحكومي نصف السنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة من 1 - 11 - 2018 ولغاية 30 نيسان 2019 وخلصت الى حقائق بالارقام عن نسب الانجاز المتدنية جدا وافتقار مخرجات التقرير للدقة والمصداقية".
وأضاف أن "لجانا مختصة عكفت خلال الاسابيع الماضية على دراسة التقرير الحكومي نصف السنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة من 1 - 11 - 2018 ولغاية 30 نيسان 2019 وخلصت الى حقائق بالارقام عن نسب الانجاز المتدنية جدا وافتقار مخرجات التقرير للدقة والمصداقية".
وأكد المصدر، أن "كتلة الحكمة ستعلن نتائج التقرير للراي العام خلال الايام القليلة القادمة".
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