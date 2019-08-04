بالصور.. غلق محال وازالة تجاوزات في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن غلق محلات مخالفة وحملة لازالة التجاوزات شرقي العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الغدير قامت باغلاق عدد من المحلات المخالفة لضوابط الامانة ضمن منطقة المشتل المحلة 726". وأضافت أن "ملاكات البلدية استمرت في حملتها حيث قامت بازالة عدد من التجاوزات ضمن قواطع اخرى ضمن البلدية".

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